Голикова: Россия остается открытой для мира, пока он от нее закрывается

27 апр. 15:38

Мир сегодня закрывается от России, в то время как она остается открытой для всех. Об этом заявила вице-премьер России Татьяны Голикова.

По ее словам, мир должен узнать о российской культуре во всех ее национальных проявлениях.

"Потому что мир закрывается от нас, а мы по-прежнему остаемся открытыми для мира. Наша культура и традиции являются визитной карточкой в мир, и наша задача - продемонстрировать всему всемирному сообществу, в чем русская душа, в чем русскость", - сказала она, отметив, что русскость заключена в традициях.