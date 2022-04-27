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Директор каспийских морских спасателей ответит за подмену судна

Директор каспийских морских спасателей ответит за подмену судна

Астраханские представители спецслужб заподозрили директора филиала морской спасательной службы и подрядчика в подмене судна для дежурства на месторождениях Каспия.

По информации УФСБ России по Астраханской области, в рамках исполнения договорных обязательств по организации аварийно-спасательного дежурства в местах разработки нефтяных месторождений в северной части Каспийского моря филиалом ФБУ "Морская спасательная служба" было заключено соглашение на аренду флота с ООО "Астранавигатор" на сумму более 10 млн рублей.

"Руководство указанных организаций, вступив в преступный сговор, осуществили подмену судна, прописанного в соглашении, на плавсредство, не отвечающее по своим техническим характеристикам требованиям спасательного флота, а именно, не оборудованное специализированной техникой для устранения разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также стоимость выхода в море этого судна меньше заявленной в договоре.

ФБУ "Морская спасательная служба" не создали условий по предотвращению экологического ущерба в случае возникновения аварийной ситуации в акватории Каспийского моря", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество".

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