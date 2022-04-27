Три человека лечатся в Тбилиси от Конго-крымской лихорадки

27 апр. 15:31

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе сообщил о том, что в настоящее время в тбилисской инфекционной больнице от тяжелого инфекционного заболевания – Конго-крымской лихорадки – лечатся три человека.

По его словам, это одно из наиболее тяжелых заболеваний, которое переходит от животного к человеку. "Его так называемые эндемические очаги у нас встречаются в Самцхе-Джавахети, в районе Аспиндза, Хашури и еще нескольких регионах", – сказал он, добавив, что Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья активно работает вместе с министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства над тем, чтобы домашний скот был соответствующе обработан.