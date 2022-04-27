Россия потратит на поддержку экономики 6,3 трлн рублей

27 апр. 15:36

В 2022 году России потратит на поддержку экономики примерно 6,3 трлн рублей. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей РФ.

В ходе своего выступления глава ведомства напомнил, что для преодоления последствий санкционного давления правительство в этом году отказалось от бюджетного правила.

"Это означает, что все нефтегазовые доходы, которые раньше бы пошли в Фонд национального благосостояния, будут потрачены. Это, по базовому прогнозу, если от базового прогноза идти, это 6,3 трлн рублей потрачено будет на экономику и поддержку экономики", - пояснил Кудрин.

Он добавил, что на погашение долга, в связи с ограниченностью заимствований, пойдут средства Фонда национального благосостояния, передает ТАСС.