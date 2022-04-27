Главным тренером сборной Казахстана по футболу стал Магомед Адиев

27 апр. 15:13

Бывший игрок и главный тренер дагестанского клуба "Анжи" Магомед Адиев назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу, - сообщили в пресс-службе Минспорта Дагестана.

Уроженец Чечни Магомед Адиев завершил спортивную карьеру в 2009 году, после чего занялся тренерской деятельностью. Он работал в различных клубах, в том числе в махачкалинских "Легион Динамо" (2017) и "Анжи" (2018-2019), - передает "АиФ-Дагестан".

Годом ранее Адиев возглавил карагандинский ФК "Шахтер", вывел команду к финалу Кубка страны, после чего она сыграла в Лиге Конференций УЕФА.