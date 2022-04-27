"Карабах" решил продать ганского нападающего

27 апр. 15:10

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" принял решение расстаться с ганским нападающим Овусу, выступающим в настоящее время на правах аренды в турецком "Анкарагюджю".

Агдамцы планируют заработать на продаже 24-летнего ганского форварда. Помимо "Анкарашюджу", в приобретении Овусу заинтересованы и другие турецкие клубы. Все будет зависеть от того, какую сумму предложит столичная команда, передает Azerisport.com.

Напомним, после окончания текущего сезона Овусу вернется в "Карабах". Контракт нападающего с азербайджанским клубом истекает этим летом.