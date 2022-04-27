Курорт "Архыз" переходит на летний режим работы

27 апр. 15:09

Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) переходит на летний режим, сообщает пресс-служба АО "Кавказ.РФ".

Утачается, что гостей доступны горные маршруты, экотропы и гондольная канатная дорога до высоты 2 300 м. Также туристам доступны маршруты к озерам и водопадам в окрестностях курортов, экскурсии к христианским памятникам.

"Любителям астрономии будет интересно в эти дни наблюдать парад планет и метеорные потоки, увидеть крупнейшие телескопы страны в обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии", - отметили в пресс-службе компании.