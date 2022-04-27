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Россия продлит ограничения на экспорт удобрений до конца лета

Россия продлит ограничения на экспорт удобрений до конца лета

Российское правительство продлит ограничения на экспорт отдельных видов удобрений до 31 августа с возможностью дальнейшего пролонгирования этой меры, - говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина, опубликованном сегодня на сайте Кремля.

"Обеспечить продление до 31 августа 2022 года действия порядка применения количественных ограничений на вывоз из Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отдельных видов удобрений, предусмотрев при необходимости продление действия данного порядка ежеквартально", - говорится в одном из поручений президента, адресованных кабмину, передает ТАСС.

Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 31 мая, далее такой доклад будет предоставляться ему ежеквартально.

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