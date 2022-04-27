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Страны ЕС окажут поддержку друг другу при отказе от российских энергоресурсов

Страны ЕС окажут поддержку друг другу при отказе от российских энергоресурсов

Страны - члены Европейского союза будут оказывать поддержку друг другу при поэтапном отказе от энергоресурсов России. Такое заявление сделал сегодня председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Мы останемся едиными и будем поддерживать друг друга при поэтапном отказе от импорта энергоресурсов из России", - написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Мишеля, он контактирует с польскими и болгарскими властями, которые отказались платить за российский газ в рублях, в связи с чем "Газпром" решил прекратить поставки в эти страны. "Решение "Газпрома" о прекращении поставок газа в некоторые страны - члены ЕС - еще один агрессивный односторонний шаг России", - сказал глава Евросовета.

Напомним, накануне "Газпром" уведомил Польшу и Болгарию о прекращении с 27 апреля 2022 года поставок газа из-за их отказа от проведения расчетов в рублях.

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