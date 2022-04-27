РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Киргизия намерена возобновить авиасообщение с Азербайджаном

Киргизия намерена возобновить авиасообщение с Азербайджаном

Киргизия планирует возобновить авиасообщение с Азербайджаном, заявил посол Киргизии в Баку Кайрат Осмоналиев в ходе переговоров с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

"Стороны обсудили вопросы возобновления авиасообщения между двумя странами, предоставления льготных тарифов на паромные перевозки по Каспию для грузоперевозчиков Киргизии", - приводит сообщение  Sputnik Азербайджан.

Кроме того, стороны обсудили увеличение количества бланков разрешений для грузоперевозчиков, практическое использование возможностей спутниковых систем Азербайджана.

1155 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version