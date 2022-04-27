Киргизия намерена возобновить авиасообщение с Азербайджаном

27 апр. 14:40

Киргизия планирует возобновить авиасообщение с Азербайджаном, заявил посол Киргизии в Баку Кайрат Осмоналиев в ходе переговоров с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

"Стороны обсудили вопросы возобновления авиасообщения между двумя странами, предоставления льготных тарифов на паромные перевозки по Каспию для грузоперевозчиков Киргизии", - приводит сообщение Sputnik Азербайджан.

Кроме того, стороны обсудили увеличение количества бланков разрешений для грузоперевозчиков, практическое использование возможностей спутниковых систем Азербайджана.