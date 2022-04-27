США могут сорвать переход Европы на рубли в оплате газа

Австрия решила покупать российский газ за рубли, став второй страной ЕС, согласившейся с российскими условиями. Однако не все страны Европы готовы на компромисс с Россией. Кто и почему, читайте в этом материале.

Ведущая австрийская компания OMV приняла новую схему оплаты за российский газ. Австрия по-прежнему будет платить евро, но ее компании придется открыть счет в "Газпромбанке". Потом эти деньги будут конвертироваться в рубли и выплачены "Газпрому" как поставщику сырья.

"Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно",— сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Для Австрии сохранение поставок из России - вопрос жизни и смерти, потому что эта страна на 80% зависит от российского экспорта. В то же время, как сказала министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, австрийцы будут искать новых поставщиков газа. По большому счету, это временное решение, а в целом даже надежные партнеры РФ хотят меньше от нее зависеть.

Австрия стала второй страной, готовой платить условно в рублях за российских газ. До нее на новую схему перешла Венгрия. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто. Ближайший платеж через счет "Газпромбанка" запланирован на 22 мая, сказал он. Для Венгрии газ - тоже принципиальный вопрос, потому что она примерно на 60-70% зависит от России.

"Найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в "Газпромбанке", который будет конвертирован в рубли "Газпромбанком" и который будет передан в "Газпром экспорт"", - отметил Сийярто.

К сожалению, не все европейские страны ведут прагматичную экономическую политику. Наиболее антироссийски настроенная Польша и меняющая свою позицию под давлением ЕС Болгария отказались переходить на новую модель оплаты за газ. В целом, ничего критичного для них не было. Нужно просто открыть счет в "Газпромбанке", а переводить по-прежнему свои евро. Но Польша и Болгария решили пойти на принцип. Для Варшавы, которая выступала наиболее активным сторонником жестких санкций против России и поставок тяжелых вооружений Украине, компромисс равнозначен капитуляции. В итоге от своей принципиальности пострадали сами поляки и болгары, так как утром "Газпром" отключил им поставку газа.

Газовый вопрос создал раскол в Европе. Далеко не все страны ЕС готовы на шестой и седьмой пакеты санкций, предполагающие нефтяное и газовое эмбарго. Именно поэтому ряд европейских клиентов "Газпрома" согласились перейти в оплате за газ на рубли. Агентство Блумберг сообщает, что 10 европейских компаний открыли счета в "Газпромбанке", а четыре из них уже произвели первую оплату за поставленные кубометры.

Как бы англосаксы и поляки ни пугали Старый свет скорой "российской агрессией" против НАТО, от русского газа Европу они отрезать не могут. Пока не могут. Нет никаких гарантий, что в будущем они не добьются своего. Накануне США на своей военной базе в немецком Рамштайне провели закрытое заседание с участием 40 союзных стран. Там они обсуждали синхронизацию военной помощи Украине, другими словами, США добивались от Европы поставок танков, вертолетов и самолетов для ВСУ.

Вашингтон прекрасно знает, что дополнительная помощь Украине вызовет еще большую неприязнь в России. Отношения Европы и России будут ухудшаться, потому что Москва объявила законной мишенью любые поставки оружия через границу. Скорее всего, до войны НАТО и России не дойдет, потому что США это не выгодно, но легкая заварушка России с Европой вполне устроит Вашингтон. Ведь тогда будут конкретные причины для Австрии, Германии и других покупателей отказаться от импорта из "страны-агрессора".

Даже если этот план не сработает, то все равно поставки тяжелой техники будут работать на цель нефтегазового эмбарго. Ведь получив немецкие БМП и английские ракеты, украинские военные будут эффективнее сопротивляться, и это приведет к затягиванию российской спецоперации. Западные СМИ будут нагнетать риторику и активнее выставлять Россию в статусе военного преступника, а это хороший повод для новых санкций. США это нужно, прежде всего, чтобы ослабить Россию и за счет своих поставок СПГ в Европу предотвратить надвигающийся экономический кризис. Для дополнительного раздражения России США сейчас активно лоббируют членство Швеции и Финляндии в НАТО, и не исключено, что будут добиваться их вступления в Альянс.

Украина остается главным фронтом для англо-американской стратегии по ослаблению России через разрыв ее связей с Европой. Но это не единственный рецепт. Еще в марте бывший советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон предлагал разморозить остальные конфликты по периметру границ России и уничтожить "искусственную сущность Приднестровья". К этому же в разгар спецоперации призывали киевские власти. Сегодня мы видим, что попытки отвлечь силы Россию предпринимаются. В Приднестровье уже не первый день происходят теракты. Не исключено, что завтра подобные инциденты могут случиться и в других горячих точках вблизи России.