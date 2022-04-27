Россиян предупредили о 20%-ной инфляции в 2022 году

27 апр. 14:42

Инфляция в России по итогам 2022 года составит около 20,7%. С таким прогнозом на заседании Совета законодателей РФ выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он подчеркнул, что в 2023 году инфляция составит больше 6%. "Соответственно, сразу нужно оценить наши задачи в социальной политике: что индексировать, что опережающе индексируется или, может быть, запаздывает, и как распределить на это ресурсы", - сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты также акцентировал внимание на том, что в настоящее время российская экономика переживает непростой период. "Ожидается, что ее падение по итогам этого года, по предварительным, пока обсуждаемым оценкам Минэкономразвития, составит 8,8%, а по более консервативному сценарию - 12,4%", - цитирует Кудрина ТАСС.