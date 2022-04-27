СМИ: в Крыму будут строить жилье для всех

27 апр. 14:28

Через три года рынок жилья в Крыму охватит все ценовые категории - от самого дешевого до элитного, - заявил в интервью РБК вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Целевая задача - в течение двух-трех лет выйти с большим объемом предложения. Чтобы в Крыму было предложение от самого дешевого - для постоянного или временного проживания - и заканчивая самыми элитными объектами недвижимости. Должна быть вся линейка спроса на этом рынке удовлетворена", - рассказал Хуснуллин, передает ТАСС.

Говоря об инвестициях, вице-премьер подчеркнул, что спрос на них в Крыму сейчас намного больше, чем предложение.

"Там, где есть спрос, приходит капитал в виде девелоперов, в виде строителей. Три-пять лет назад из московских девелоперов никто не хотел заходить. Сейчас я знаю пять-шесть девелоперов, которые работают в Крыму. Работают и продолжают расширение своего присутствия", - пояснил Хуснуллин.

Новые санкции в отношении России помогли снять для инвесторов в Крыму часть барьеров - сейчас туда активно заходят пусть не крупные компании, но даже они делают какие-то "дочки". На полуострове выросла и стоимость земли и недвижимости, что говорит о большом инвестиционном интересе, - добавил Хуснуллин.