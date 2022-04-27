Режим повышенной готовности по коронавирусу в Краснодарском крае отменят с 1 мая

27 апр. 14:22

В Краснодарском крае с 1 мая будет отменен режим повышенной готовности, введенный в регионе 13 марта 2022 года из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Перестают действовать ограничения: на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек; по заполняемости кинотеатров, театров, концертных и зрительных залов; по времени работы кафе и ресторанов, предприятий общественного питания", - написал глава Кубани.

Кондратьев отметил, что с начала марта, когда выявлялось более 1 тысячи случаев коронавируса, заболеваемость существенно снизилась. По его словам, в настоящее время количество новых случаев заражения COVID-19 не превышает 500 человек день. Губернатор также поведал, что на Кубани развернутыми сейчас остаются 1,5 тыс коек, 37% из которых свободны.



Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 510 млн, из них более 6,2 млн человек скончались.