Источник: замминистра труда Кубани заподозрили в превышении полномочий

27 апр. 14:08

Один из заместителей министра труда и социального развития Краснодарского края подозревается в превышении должностных полномочий, - сообщил информированный источник.

"Чиновница давала указания руководителям учреждений социального обслуживания готовить заявления о выплате им материальной помощи, а полученные ими деньги передавались ей обратно", - рассказал он, передает "Интерфакс".

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", на рабочих местах и дома у подозреваемой, а также еще у четырех человек проведены обыски.

Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.