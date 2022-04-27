Второй "Кванториум" заработает в Черкесске  

27 апр. 14:04

Мэр Черкесска Алексей Баскаев сообщил о том, что до конца года в городе откроется второй детский технопарк "Кванториум".

Он напомнил, что в прошлом, 2021 году, современную компьютерную технику получили пять школ краевой столицы.

"При гимназии № 19 открылся первый в Карачаево-Черкесии стационарный школьный технопарк "Кванториум". В текущем году планируем открыть такой же технопарк в гимназии № 18", - анонсировал он в ходе выступления с докладом по итогам 2021 года и планах на 2022 год, передает ТАСС.