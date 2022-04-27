МИД России озвучил ответные санкции против членов британского парламента

27 апр. 13:53

Россия вводит персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин парламента Великобритании в ответ на британские санкции в отношении депутатов Госдумы РФ, - говорится в распространенном сегодня заявлении МИД России.

"В ответ на принятое 11 марта 2022 года правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список 386 депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента", - говорится в тексте, передает ТАСС.

В числе лиц, вошедших в список, спикер нижней палаты британского парламента Линдси Харви Хойл.

"Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, они способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании", - добавили в министерстве.