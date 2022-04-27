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В Грузии пройдет конкурс на издание книг

В Грузии пройдет конкурс на издание книг

Конкурс книгоиздателей "Новая грузинская книга – содействие писателям" пройдет в Грузии, сообщает пресс-служба  Министерства культуры, спорта и молодежи страны.

Цель конкурса – развитие литературных процессов, популяризация грузинских авторов и открытие талантливых писателей путем продвижения новых изданий современной грузинской художественной литературы.

Организаторы отмечают, в этом году был расширен ареал расширен, теперь в нем могут участвовать не только издатели/издательские дома, и грузинские авторы.

Уточняется, что юридические лица этой сферы должны иметь опыт работы не менее двух лет. Индивидуальный участник может подать только одну заявку, пишет Sputnik Грузия.

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