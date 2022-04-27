Биобезопасность ЮФО стала темой заседания Совбеза России

27 апр. 13:36

США по всему миру, в том числе на Украине, организовали целую сеть биолабораторий, в которых фактически создавали новое биологическое оружие, - заявил сегодня на совещании по вопросам безопасности на Юге России секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина он предложил обсудить на встрече меры по обеспечению биологической безопасности в регионах Южного федерального округа (ЮФО), отметив, что вопрос особенно актуален в условиях, когда США развернули свои биологические лаборатории по всему миру, в том числе и в непосредственной близости от границ РФ.

"В ходе проведения специальной военной операции были получены данные, что в этих лабораториях военные ученые из США создавали вирусы, бактерии и токсины, а по сути - новое биологическое оружие. Активная фаза создания на Украине биологических лабораторий под контролем Пентагона началась с 2014 года - сразу после спровоцированного США и их западными союзниками государственного переворота, целью которого являлось создание враждебного нашей стране государства", - сообщил Патрушев, передает РИА Новости.

Украина, находясь под полным внешним контролем США, "усиленно осваивалась вооруженными силами натовских стран и накачивалась современным оружием", - отметил секретарь Совбеза России.