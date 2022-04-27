Россия уходит из ВТО ООН

РФ выходит из состава Всемирной туристской организации (UNWTO) со штаб-квартирой в Мадриде, - пишет испанское агентство Efe со ссылкой на свои источники.

Такое решение было принято после первого в истории исполнительного совета UNWTO, на котором обсуждалось предложение о приостановке членства России. Его инициаторами выступили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина. Проведение внеочередной генассамблеи поддержали 72% участников заседания.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность тем, что приостановка членства России в UNWTO может создать пагубный прецедент.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель Комитета по региональной политике Ассоциации туроператоров России Владимир Шаров, решение России означает немедленную приостановку членства в ВТО ООН. "С сегодняшнего числа приостановлено членство. Для российской туристической отрасли от этого ничего не изменится. Дело в том, что организация давно потеряла свою актуальность, а ее авторитет весьма сомнителен, как и ее целеполагание", - сообщил эксперт.

"С точки зрения организации в России путешествий иностранных граждан какие бы то ни было негативные эффекты будут фактически на нулевом уровне. Что же касается вопроса формирования клиентопотока из других государств, то есть прибытия иностранных туристов в Россию, то его специфика связана все же с общей внешней ситуацией, а не с присутствием России в ВТО ООН", - подчеркнул Владимир Шаров.

При этом для самой ВТО ООН уход России станет тяжелым ударом. "Ее рейтинг понизится еще сильнее, потому что организацию покинул крайне важный стратегический партнер. Все же понимают потенциальные объемы туризма в Россию. Я хочу сказать, что из этой организации даже в лучшие времена выходил ряд стран, и от этого никто из них не пострадал совершенно. Поэтому выход России из Всемирной туристской организации уж точно для российских туроператоров пройдет почти незаметно", - заключил он.