Абхазия ждет беспрецедентный поток туристов из России

27 апр. 12:47

Этим летом в Абхазии ожидают рекордный турпоток из России.

"В этом году мы ожидаем достаточно беспрецедентный поток туристов из России, исходя из международной обстановки. И вопрос упрощения режима пересечения абхазо-российской границы по реке Псоу приобретает особый смысл, прежде всего, для граждан РФ, которые вряд ли будут гореть желанием стоять в многочасовой очереди в сорокоградусную жару", - заявил в среду министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эфире "Соловьев Live".

По мнению министра, "двигаться в направлении упрощения необходимо". "Это важный вопрос с точки зрения развития нашей экономики. Она завязана на туризме, на инвестициях. Потому мы, как органическая часть международного сообщества, стараемся [идти] к открытости, к интеграции в мировую экономику и мировую политику", - сообщил глава абхазского МИД.

В прошлом году в Абхазии отдохнули свыше 1,5 млн человек, что стало рекордным показателем с 1993 года.

Ранее сообщалось, что туристический поезд "Сочи" сообщением Туапсе - Сочи - Гагра начнет ходить с 30 апреля и будет совершать шесть рейсов в неделю.