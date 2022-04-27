Кубанским рисоводам обеспечат достаточное количество воды

27 апр. 12:48

Рисоводческие хозяйства Кубани обеспечит водой временная дамба, которая будет установлена на Федоровском гидроузле, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Разработано проектное решение для возведения временной дамбы и обеспечения рисоводческих хозяйств водой. Началось строительство подпорной стены, работы идут круглосуточно. Завершить их планируют к середине мая, - рассказал на совещании в федеральном научном центре риса замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин, передает "АиФ-Юг".

Заместитель губернатора Кубани Андрей Коробка на встрече подчеркнул, что коммунальные службы прилагают все усилия для обеспечения водой рисосеющие хозяйства, обслуживаемые Федоровским гидроузлом.

"В некоторых муниципалитетах по возможности максимально увеличим посевные площади риса. Особое внимание уделим семенным посевам, чтобы обеспечить семенами аграриев в следующем году", – отметил он, добавив, что хозяйства края уже приступили к севу риса.