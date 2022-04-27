Стройматериалы в России подорожали за месяц на 30%

27 апр. 12:32

Основные стройматериалы в России за последний месяц стали дороже на 15-30%.

"За последний месяц мы наблюдаем рост стоимости основных строительных материалов от 15 до 30%. <...> Надеюсь, в течение двух-трех недель мы будем наблюдать какие-то более живые предложения на урегулирование ситуации со стройматериалами, что приведет к снижению стоимости", - заявил на конференции "Рынок недвижимости 2022: экономика, меры поддержки, новые возможности" президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

По его словам, дефицита на рынке строительных материалов не отмечается, серьезных перебоев с поставками нет.