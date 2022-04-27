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В Назрани будет действовать скейт-парк 

В Назрани будет действовать скейт-парк 

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ТЕГ: Назрань, Ингушетия, строительство на Кавказе, жизнь на Кавказе, спорт на Кавказе, молодёжь на Кавказе, 
В Назрани возле городского пруда началось создание первого в республике скейт-парка. Об этом информирует пресс-служба мэрии, уточняя, что также на территории скейт-парка будет обустроено волейбольное поле. 
Уточняется, что также в парке будет обустроена пешеходная дорожка с мощением из брусчатки, также там установят фонари, качели, скамейки и урны, добавят зелени. 
Кроме того, дизайн-проект парка предполагает создание инфраструктуры для передвижения маломобильных граждан.

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