BASF свернет почти весь бизнес в России к июлю

27 апр. 12:20

Крупнейший в мире германский химический концерн BASF из-за событий на Украине решил прекратить всю свою деятельность в России и Беларуси к началу июля 2022 года. Об этом говорится в заявлении концерта.

В BASF отметили, что еще 3 марта объявили, что не осуществляют новые операции в России и Беларуси в связи с нынешней ситуацией на Украине. "Совет исполнительных директоров BASF SE принял решение также свернуть оставшуюся деятельность компании в России и Белоруссии к началу июля 2022 года", - подчеркивается в сообщении.

Исключением станет бизнес, связанный с производством продуктов питания. В концерне пояснили, что идут на такой шаг, поскольку текущая ситуация на Украине может привести к глобальному продовольственному кризису.