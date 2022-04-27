Генсек ООН рассказал Эрдогану о переговорах с Путиным

27 апр. 11:58

В среду, 27 апреля, состоялся телефонный разговор генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

В ходе беседы генсек ООН рассказал Эрдогану о состоявшихся накануне переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

Напомним, 25 апреля в Анкаре прошла встреча генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне глава организации провел в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным. Утром 27 апреля Гутерриш встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, а затем отправится на Украину, где встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским.