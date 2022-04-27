Жители российских регионов придумали себе новый "дефицит"

27 апр. 11:45

В регионах России новый "дефицит": в ряде из них в прошлом месяце возник ажиотажный спрос на лекарства, хотя необходимые запасы были, - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В прошлом месяце на лекарства был ажиотажный спрос. И знаю, что в ряде регионов возникли сложности с приобретением лекарств в шаговой доступности, хотя запасы в регионах лекарственных средств были достаточны", - рассказал Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой, передает РИА Новости.

"Для людей крайне важна возможность приобретения лекарств для себя, для своих близких, особенно в непростое время, когда санкции накладывают самые разные ограничения по поставке жизненно важных препаратов", - сказал председатель правительства, отметив, что Росздравнадзор ведет буквально ежедневный мониторинг о доступности лекарств, в том числе чтобы они соответствовали тем требованиям, которые есть по безопасности.

Также глава российского правительства напомнил о поручении президента обеспечить достаточный ассортимент лекарств.