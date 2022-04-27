"Россия" начинает летать из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч

27 апр. 11:44

Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в города Узбекистана.

Перелеты из Шереметьево в Бухару, Самарканд и Ургенч стартуют 2 мая на самолетах Superjet 100. В связи с этим рейсы по маршрутам из Сочи в Бухару, Самарканд и Ургенч будут отменены. Из Сочи по-прежнему можно будет отравиться в Ташкент и Фергану.

Из Москвы в Бухару вылеты будут совершаться по средам, пятницам и воскресеньям, первый рейс 11 мая. Из Москвы в Самарканд самолет начнут летать со 2 мая четыре раза в неделю - понедельник, вторник, четверг, суббота. Рейсы Москва – Ургенч – Москва будут выполняться с 13 мая по пятницам и воскресеньям.