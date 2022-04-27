Азербайджан и Казахстан проведут акцию "Георгиевская ленточка"

27 апр. 11:30

В нынешнем году провести акцию "Георгиевская ленточка" в очном формате намерены более 30 стран мира, - сообщила руководитель Волонтеров Победы, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

"Акция "Георгиевская ленточка" в очном формате пройдет в Казахстане, Азербайджане, ДНР, ЛНР, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе. В онлайн-формате - в более чем 30 странах", - рассказала политик, передает РИА Новости.

К проведению акции подготовлены более 30 тыс волонтеров, - добавила она.