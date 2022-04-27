Коронавирусом заразились за сутки 7,7 тыс россиян

27 апр. 11:18

За минувшие сутки в России выявили 7 705 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 760, в Петербурге - 510, в Подмосковье - 241. В Краснодарском крае - 226, в Ставропольском крае - 74, в Крыму - 59, в Дагестане - 20, в Кабардино-Балкарии - 20, в Адыгее - 16, в Карачаево-Черкесии - 11, в Чечне - 13, в Ингушетии - 4, в Северной Осетии - 6.

Общее число инфицированных в России достигло 18 159 600.

Госпитализированы за сутки 2986 человек. Выздоровели - 11 477 пациентов, за все время - 17 506 859.

Умерли за сутки 163 человека, с начала пандемии - 375 400.