Тбилиси частично останется без света

27 апр. 11:15

Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 27 апреля в связи с проведением различных работ, информирует пресс-служба электрораспределительная компания "Теласи", обслуживающая столицу Грузии.

"С 10:00 до 17:00 подача электроэнергии будет ограничена жителям следующих улиц: Сопели Дигоми – Мурадина Фридона, Хатаети, Хьюго Хуберта, Тринадцати сирийских отцов и прилегающих улиц", - приводит сообщение Sputnik Грузия.

Уточняется, что также опдача электроэнергии будет ограничена в селах Мцхетского района – Церовани, Натахтари, Чардахи, Горовани, Мисакциели и прилегающих селах с 11:00 до 17:00.