Власти Казахстана намерены отменить закон о гарантиях и привилегиях елбасы

27 апр. 11:11

В Казахстане планируют отменить закон о первом президенте Казахстана – елбасы (лидере нации), наделяющий экс-главу государства Нурсултана Назарбаева рядом привилегий и полномочий, - сообщил спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Ерлан Кошанов.

"Поправками в Конституцию исключается статус елбасы. В Конституции остается роль Назарбаева как основателя государства, однако после принятия поправок конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу", - рассказал Кошанов, передает РИА Новости.

Напомним, возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но он сохраняет ряд полномочий и привилегий, закрепленных законом о первом президенте Казахстана – елбасы (лидере нации). В нем определяется политико-правовой статус Назарбаева, прерогативы и гарантии после прекращения им исполнения полномочий главы государства, а также содержатся нормы о статусе и полномочиях первого президента и его неприкосновенности.