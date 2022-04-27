Собака в Сочи насмерть загрызла юную шахматистку, приехавшую на соревнования

27 апр. 11:09

В Сочи погибла 12-летняя шахматистка из Саратова, на девочку напала овчарка.

В Федерации шахмат России сообщили, что юная шахматистка принимала участие в первенстве России, которые проходили в курортном сочинском поселке Лоо.

"На территории комплекса "Аквалоо" в одном из закрытых корпусов содержались собака с щенками, которая напала на девочку 2009 года рождения", - сообщает пресс- служба горадминистрации. Девочка перелезла через забор, увидев щенков. На участке на нее набросилась овчарка, в результате школьница получила смертельные травмы.

Прокуратурой Лазаревского района Сочи организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Детское первенство по шахматам в Лоо досрочно прекращено в связи с трагической гибелью участницы.