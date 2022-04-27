Коллектор в Приморье убил должника и закопал его в лесу

27 апр. 10:59

Правоохранители в Приморском крае нашли мужчину, который подозревается в убийстве, случившемся восемь лет назад.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, в 2014 году в полицию обратилась женщина, она сообщила, что ее 27-летний сын пропал. Молодой человек пошел на работу, но так там и не появился, больше его никто не видел. Были начаты поиски пропавшего, в 2017 году по данному факту возбудили уголовное дело об убийстве - появилась версия, что в деле могут быть замешаны спортсмены, "выбивавшие" долги у клиентов микрофинансовой организации.

Пропавший молодой человек был замечен в асоциальном поведении, принимал наркотики, совершал кражи.

Полиции удалось установить личности всех участников группы "коллекторов", в их квартирах при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски. Был задержан 33-летний мужчина, который в полицейском участке признался в содеянном. Он рассказал, что убил мужчину и спрятал его тело в лесу в пригороде Владивостока. В указанном подозреваемым месте правоохранители обнаружили останки пропавшего.

Подозреваемый помещен под стражу.