Китай предупредил США об осторожности в высказываниях по Тайваню

27 апр. 10:55

Соединенным Штатам Америки следует быть осмотрительными в своих действиях и высказываниях по Тайваню, - заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

Комментируя слова госсекретаря Энтони Блинкена о намерении Вашингтона обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты от любой потенциальной агрессии, в том числе со стороны Китая, пресс-секретарь китайского посольства отметил: "Мы призываем США ...избегать неверных сигналов сепаратистским силам, поддерживающим "независимость Тайваня", чтобы не нанести серьезного ущерба отношениям между Китаем и США, а также миру и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива", - передает РБК.

Тайваньский вопрос - это исключительно внутреннее дело Китая, не допускающее вмешательства извне, - отметил дипломат, выразив уверенность в том, что США необходимо добросовестно придерживаться принципа "одного Китая" и не выходить за рамки трех китайско-американских коммюнике.