Австрия согласилась платить за газ в рублях

27 апр. 10:42

Австрия приняла условия России по оплате газа в рублях, сообщил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Условия России приняты австрийской нефтегазовой компанией OMV, которая открыла соответствующий счет в российском банке.

"Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно", - отметил Нехаммер на пресс-конференции.

Он указал на то, что Польша и Болгария отказались платить за газ в рублях, поэтому столкнулись с проблемами с поставками.

В Австрию российские поставки газа продолжаются в полном объеме, признаки их возможного прекращения отсутствуют, сказала в среду министр энергетики страны Леоноре Гевесслер.