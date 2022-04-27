Турция будет искать мины в Босфоре радарами

27 апр. 10:41

Турецкие военные установили в Босфорском проливе радары для обнаружения дрейфующих мин, проблем с морским движением нет, - заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

"Уже благополучно уничтожены три мины. Наши минные корабли, вертолеты, морские патрульные самолеты и подводные команды находятся в состоянии боевой готовности. Сейчас мы внимательно следим за Босфором. Мы предприняли дополнительные меры, чтобы контролировать въезд и выезд и не столкнуться с неожиданностями, установили радары обнаружения. На данный момент можно смело сказать, что проблем с морским движением в Босфоре нет", - цитирует слова Акара РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

ВС Турции обладают очень передовыми возможностями в борьбе с минами – у турецких военных достаточно элементов и оборудования как для обнаружения, так и для уничтожения дрейфующих мин, - добавил глава турецкого оборонного ведомства.