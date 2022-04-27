Астрахань все же останется без мэра

27 апр. 10:27

Мария Пермякова все-таки уходит с поста главы города – документ об этом опубликован на сайте городского парламента.

Уже завтра, 28 апреля, Городская Дума Астрахани начнет решать, кто займет опустевшее кресло градоначальника, - передает "АиФ Астрахань".

Пока исполнять обязанности главы будет кто-то из заместителей. Затем на пост главы будет проведена конкурсная процедура, в результате которой и будет выбран новый мэр.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Мария Пермякова ранее решила покинуть пост по собственному желанию, но 21 апреля, когда уход должен был быть согласован с депутатами, вопрос из повестки неожиданно был снят.