Фейерверк на 9 Мая обещают в Усть-Каменогорске

27 апр. 10:24

Второй город в Казахстане сообщил о проведении праздничного салюта в честь Дня Победы. Ранее стало известно, что салют будет в Байконуре, также салют запустят в Усть-Каменогорске, сообщает портал YK-news.kz.

Напомним, в Нур-Султане в День Победы не будет ни парада, ни праздничного салюта, аналогичная ситуация с парадом ожидается во всех городах республики кроме Байконура.

Власти Усть-Каменгорска анонсировали праздничную программу на 9 Мая. В 10:00 у мемориала Славы состоится торжественное мероприятие с участием ветеранов и тружеников тыла, пройдет церемония возложения цветов, будет дан праздничный концерт. В 19:00 программу продолжит вечерний концерт, акция "Зажги свечу" намечена на 21:00. Завершит праздник фейерверк, он будет дан у мемориала Славы в 22:00.