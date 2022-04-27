Тбилисская консерватория готовится к празднованию юбилея

27 апр. 10:06

Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили отметит свой 105-летний юбилей. Как сообщают организаторы, 1 мая состоится гала-концерт и церемонией награждения,

На вечере выступит студенческих оркестр консерватории, под руководством дирижеров Зазы Азмаипарашвили и Левана Джагаев. Прозвучат произведения Оффенбаха, Верди, Россини, Бетховена и Малера, сообщает Sputnik Грузия.

Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили, открывшаяся 1 мая 1917 года, стала первым высшим учебным заведением в Грузии. На протяжении долгих лет Тбилисская консерватория была единственной музыкальной школой европейского типа на Кавказе.