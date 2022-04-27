Заболеваемость COVID-19 в Грузии снова пошла вверх

За минувшие сутки в Грузии выявили 290 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 62 случаях.
Общее число инфицированных, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 1 654 665 человек.
За сутки вылечились 80 человек, с начала пандемии - 1 636 188. Умерли за сутки два пациента, за все время - 16 802.
За 24 часа в Грузии провели 24 676 тестов на коронавирус, доля инфицированных в общем числе протестированных – 1,18%.
Под стационарным наблюдением продолжают находиться 307 человек.