Заболеваемость COVID-19 в Грузии снова пошла вверх

27 апр. 10:06

За минувшие сутки в Грузии выявили 290 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 62 случаях.

Общее число инфицированных, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 1 654 665 человек.

За сутки вылечились 80 человек, с начала пандемии - 1 636 188. Умерли за сутки два пациента, за все время - 16 802.

За 24 часа в Грузии провели 24 676 тестов на коронавирус, доля инфицированных в общем числе протестированных – 1,18%.

Под стационарным наблюдением продолжают находиться 307 человек.