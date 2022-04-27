Парламент Киргизии одобрил кандидатуру нового главы МИД страны

27 апр. 10:03

Депутаты парламента Киргизии сегодня на очередном заседании одобрили предложенную президентом страны Садыром Жапаровым кандидатуру Жээнбека Кулубаева на должность министра иностранных дел – "за" проголосовали 71 из 90 депутатов.

22 апреля президент республики Садыр Жапаров освободил от должности министра иностранных дел Руслана Казакбаева, дважды возглавлявшего внешнеполитическое ведомство. Причины отставки Казакбаева не сообщаются, - передает ТАСС.

В тот же день президент назначил исполняющим обязанности главы МИД Кулубаева, до этого возглавлявшего отдел внешней политики администрации главы государства.

Напомним, в соответствии с киргизским законодательством, кандидатуру нового министра сначала утверждает национальный парламент, после чего должен быть подписан соответствующий указ президента.