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Парламент Киргизии одобрил кандидатуру нового главы МИД страны

Парламент Киргизии одобрил кандидатуру нового главы МИД страны

Депутаты парламента Киргизии сегодня на очередном заседании одобрили предложенную президентом страны Садыром Жапаровым кандидатуру Жээнбека Кулубаева на должность министра иностранных дел – "за" проголосовали 71 из 90 депутатов.

22 апреля президент республики Садыр Жапаров освободил от должности министра иностранных дел Руслана Казакбаева, дважды возглавлявшего внешнеполитическое ведомство. Причины отставки Казакбаева не сообщаются, - передает ТАСС.

В тот же день президент назначил исполняющим обязанности главы МИД Кулубаева, до этого возглавлявшего отдел внешней политики администрации главы государства.

Напомним, в соответствии с киргизским законодательством, кандидатуру нового министра сначала утверждает национальный парламент, после чего должен быть подписан соответствующий указ президента.

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