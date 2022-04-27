Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию выше 20% и падение ВВП

27 апр. 9:58

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в этом году ВВП России из-за санкций упадет на 8,8%, пишут "Ведомости" со ссылкой на подготовленный ведомством проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ. Документ был представлен 26 апреля на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Базовый прогноз министерства предполагает рост ВВП на 1,3% в 2023 году, на 4,6% в 2024 году и на 2,8% в 2025 году.

В консервативном сценарии прогноза снижение ВВП России прогнозируется на 12,4% в этом году, в 2023 году ВВП упадет на 1,1%, пишет газета.

Инфляция по итогам года в базовом варианте предварительно ожидается на уровне выше 20%, в конце 2023 года инфляция снизится до 6,2% и достигнет цели в 4% в 2024 году.

Курс доллара ожидается стабильным на уровне в среднем 81,4 рубля в 2022 году, на уровне 83 рублей в 2023 году, 85,2 рубля в 2024 году и 86,9 рубля за доллар в 2025 году.

Среднегодовая цена на нефть прогнозируется на уровне $82,6 за баррель в 2022 году, $75,2 за баррель в 2023 году со снижением до $67,7 в 2024 году и $61,2 в 2025 году.