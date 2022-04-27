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Церцвадзе призвал врачей широко использовать новый препарат против COVID-19

Церцвадзе призвал врачей широко использовать новый препарат против COVID-19

Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе призвал врачей максимально использовать новый препарат против коронавируса "Паксловид" среди ковид-инфицированных пациентов, проходящих лечение на дому.

Ранее ВОЗ дала рекомендацию на использование "Паксловида" среди негоспитализированных пациентов с легкой и средней тяжестью течения заболевания.

"Этим мы среди большей части пациентов сможем избежать возникновения рисков ухудшения заболевания, госпитализации, попадания в реанимацию и резко сократим случаи смерти от коронавируса", - приводит слова Церцвадзе Sputnik Грузия.

Далее он уточнил, что согласно исследованиям, препарат на 89% снижает риск ухудшения состояния ковид-пациентов, госпитализацию и смертность.

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