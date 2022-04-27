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Россия отключила две страны ЕС от газа

Россия отключила две страны ЕС от газа

"Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской компании PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок, - информирует российский холдинг.

"Газпром экспорт" уже уведомил обе компании о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом, добавив, что он не получил от этих компаний платежи за поставки газа в апреле по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.

"Газпром" также напомнил, что Болгария и Польша являются транзитными государствами, поэтому "в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем".

На происходящее мгновенно отреагировал рынок: на открытии торгов цена газа в Европе сразу подскочила на 21%, поднявшись выше $1350 за 1 тыс кубометров. Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1374 за 1 тыс кубометров, после этого она опустилась ниже $1250.

В то же время пятикратно возросла заявка на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", - свидетельствуют данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade.

Так, сегодня на газовые сутки заявка составляет 1,232 млн кубометров в час, тогда как днем ранее она находилась на уровне 237 тыс кубометров в час.

Также сегодня, вероятно, вновь снизится транзит российского газа по украинскому маршруту. Заявки на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, на сегодня составляют 49,84 млн кубометров, хотя днем ранее они составляли 55,9 млн кубометров, что в 2,2 раза меньше объема мощности ГТС Украины.

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