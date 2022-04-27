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Узгидромет выпустил экстренное предупреждение

Узгидромет выпустил экстренное предупреждение

Синоптики предупреждают об угрозе селей и паводков в ряде районов Ферганской долины в Узбекистане.

Согласно прогнозу, сильные дожди пройдут 27 апреля по предгорным и горным районам областей Ферганской долины и по сопредельной территории Кыргызстана. Сход селей и паводки прогнозируются в Ферганской области по Сохскому, Ферганскому, Бешарыкскому, Шахимарданскому районам, в Наманганской области по Папскому, Касансайскому, Наманганскому, Чартакскому, Чустскому, Янгикурганскому районам, а также в Андижанской области по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.

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