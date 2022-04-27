Льготная ипотека в России может распространиться на вторичное жилье

27 апр. 9:22

Программа льготной ипотеки в России может быть распространена и на рынок вторичного жилья, сообщил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что если мониторинг покажет, что существующих мер поддержки не хватает, то такой сценарий станет возможен. "Меры поддержки рынка жилья могут быть распространены на вторичный рынок недвижимости", - отметил Хуснуллин.

Он указал на взаимосвязанность первичного и вторичного рынка недвижимости - многие люди, покупая новое жилье, продают прежнее. "Конечно, когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем", - добавил вице-премьер.