Тепло пока не покидает Кубань

27 апр. 9:17

Обещанное похолодание на Кубани пока немного откладывается, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодаре сегодня будет тепло и сухо - синоптики не прогнозируют дождей. В городе установится переменная облачность, а температура воздуха днем составит 23-25 градуов тепла, - передает портал Юга.ру.

Относительно сухо будет и по карюю – лишь в отдельных его местах возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с, в порывах до 12-14 м/с.

Температура воздуха днем составит 21-26 тепла, на Азовском побережье – 16-21 со знаком плюс.

Синоптики обещают, что теплая погода сохранится в регионе и завтра, 28 апреля.