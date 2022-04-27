В Казахстане мужчина простил друга, ударившего его ножом 16 раз

27 апр. 9:04

Суд в Павлодаре вынес приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, подсудимый ранил ножом приятеля 16 раз.

Инцидент произошел 26 апреля 2021 года в Павлодаре. Ночью у подъезда дома 26-летний подсудимый во время ссоры хаотично нанес 25-летнему знакомому два проникающих ножевых ранения и 14 непроникающих.

Обвинение просило признать мужчину виновным в покушении на убийство. Подсудимый признал вину в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, но заявил, что не хотел убивать потерпевшего.

Потерпевший сообщил, что у него нет претензий к подсудимому, они давние друзья и уже помирились. Он попросил суд не наказывать приятеля строго.

Суд не нашел прямого умысла убийства, а также учел смягчающие обстоятельства. Мужчине назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях УИС средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.