Израиль проводит контртеррористическую операцию в Палестине

27 апр. 8:34

В среду армия обороны Израиля проводит в крупном палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан контртеррористическую операцию.

"В последние несколько часов солдаты Армии обороны Израиля осуществляют контртеррористическую деятельность в городе Дженин", - сообщает пресс-служба армии.

С 10 апреля Израиль проводит масштабные операции по противодействию террору на Западном берегу Иордана в ответ на серию мартовских терактов. Регулярно происходят перестрелки израильских силовиков с вооруженными палестинцами во время рейдов, на Западном берегу арестованы десятки подозреваемых в террористической деятельности.