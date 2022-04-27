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Израиль проводит контртеррористическую операцию в Палестине

Израиль проводит контртеррористическую операцию в Палестине

В среду армия обороны Израиля проводит в крупном палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан контртеррористическую операцию.

"В последние несколько часов солдаты Армии обороны Израиля осуществляют контртеррористическую деятельность в городе Дженин", - сообщает пресс-служба армии.

С 10 апреля Израиль проводит масштабные операции по противодействию террору на Западном берегу Иордана в ответ на серию мартовских терактов. Регулярно происходят перестрелки израильских силовиков с вооруженными палестинцами во время рейдов, на Западном берегу арестованы десятки подозреваемых в террористической деятельности.

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